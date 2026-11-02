Ипотечная кабала: Омская область провалилась в рейтинге доступности жилья

После двухлетнего затишья российский рынок ипотечного кредитования возобновил активный рост. За восемь месяцев 2026 года банки выдали порядка 577 тысяч ипотечных займов на 2,6 триллиона рублей, что почти на 40 % превышает показатели аналогичного периода 2025 года, говорится в исследовании РИА Новости. На фоне увеличения объемов выдачи выросла и общая доступность жилья: доля семей, способных приобрести квартиру с помощью ипотеки, подскочила с 16 до 20 %.
Лидерами общероссийского рейтинга доступности стали Чукотский автономный округ, где на платеж по ипотеке уходит 20,1 % от средней зарплаты двух работающих членов семьи, Ингушетия с показателем 22,9 % и Магаданская область, замкнувшая тройку с результатом 23 %.
Омская область оказалась ближе к концу списка, расположившись на 59-й строчке. Отметим, что в 2025 году в этом же рейтинге Омская область заняла 56-е место. На обслуживание жилищного займа омская семья вынуждена отдавать практически половину своего ежемесячного дохода – 46,7 %. При этом средний размер ипотечного кредита в регионе достиг 4 миллионов рублей, а ежемесячный платеж за квартиру составляет 63,3 тысячи рублей.