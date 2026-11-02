Ипотечная кабала: Омская область провалилась в рейтинге доступности жилья

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После двухлетнего затишья российский рынок ипотечного кредитования возобновил активный рост. За восемь месяцев 2026 года банки выдали порядка 577 тысяч ипотечных займов на 2,6 триллиона рублей, что почти на 40 % превышает показатели аналогичного периода 2025 года, говорится в исследовании РИА Новости. На фоне увеличения объемов выдачи выросла и общая доступность жилья: доля семей, способных приобрести квартиру с помощью ипотеки, подскочила с 16 до 20 %.

Лидерами общероссийского рейтинга доступности стали Чукотский автономный округ, где на платеж по ипотеке уходит 20,1 % от средней зарплаты двух работающих членов семьи, Ингушетия с показателем 22,9 % и Магаданская область, замкнувшая тройку с результатом 23 %.

Омская область оказалась ближе к концу списка, расположившись на 59-й строчке. Отметим, что в 2025 году в этом же рейтинге Омская область заняла 56-е место. На обслуживание жилищного займа омская семья вынуждена отдавать практически половину своего ежемесячного дохода – 46,7 %. При этом средний размер ипотечного кредита в регионе достиг 4 миллионов рублей, а ежемесячный платеж за квартиру составляет 63,3 тысячи рублей.