Половина омских семей не могут позволить себе снять квартиру

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Омская область заняла 41-е место в свежем рейтинге российских регионов по доступности аренды жилья, подготовленном экспертами «РИА Новости».

Согласно данным исследования за январь-сентябрь 2026 года, снять квартиру в регионe могут позволить себе 52,1 % омских семей с двумя детьми. Для этого суммарный доход семьи на оплату съемного жилья и повседневные расходы должен составлять не менее 105,8 тысячи рублей в месяц.

На первой строчке рейтинга расположился Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (77,5 % семей при доходе 139,6 тыс. рублей), на втором – Ямало-Ненецкий АО (77,4 %), на третьем – Магаданская область (72,1 %).

В конце списка оказались республики Северного Кавказа: Кабардино-Балкария (22,5 %), Ингушетия (19,1 %) и Чечня, где аренда доступна лишь 14,4 % семей с двумя детьми.