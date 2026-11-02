Ноябрь удивит омичей теплом до +10

omskinform.ru

По данным сервиса визуализации погоды «Вентускай.ком», в Омской области сохранится аномально теплая погода. А к 6 ноября потепление заметно усилится.

Согласно прогнозу, в пятницу, 6 ноября, днем воздух в Омске и районах области прогреется до +10 градусов Цельсия – для второго осеннего месяца такая отметка выглядит необычно. После 7 ноября, по сведениям других сервисов долгосрочных прогнозов, дневные показатели немного снизятся. При этом еще долгое время температура будет оставаться выше нуля. Предполагается, что вплоть до 16 ноября днем столбики термометров будут показывать от +1 до +3 градусов.

По предварительным данным, переход к минусовым значениям как в ночные, так и в дневные часы произойдет в регионе с 18 ноября 2026 года.

Стоит учитывать, что прогноз погоды был актуален на момент публикации и в дальнейшем может измениться.