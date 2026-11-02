Омичи готовы выложить миллион на забор и баню вместо отдыха

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Большинство владельцев загородной недвижимости в Омске намерены в ближайший год заниматься строительством и ремонтом, а не отдыхом: средний бюджет таких работ оценивается примерно в 850 тысяч рублей. Об этом сообщается в исследовании сервиса «Авито».

По данным аналитиков, загородные дома и дачи имеются у 39 % жителей города. Строительство сейчас ведут в основном молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, а еще 9 % омичей собираются начать возводить жилье в течение года.

Чаще всего владельцы участков планируют поставить забор и ворота – так ответили 32 % респондентов. На втором месте оказались утепление и отделка фасада (24 %), затем идет чистовая отделка (23 %), а баню или гараж намерены построить 18 % участников опроса.

Финансовые планы распределились так: 19 % рассчитывают уложиться в 100 тысяч рублей при косметическом ремонте, 38 % закладывают от 300 до 700 тысяч, а 28 % готовы потратить больше 700 тысяч, причем 14 % из них – свыше 1,5 млн рублей. Среди самых нужных покупок омичи назвали инструменты (31 %), материалы для заборов (27 %), а также стеновые материалы, пиломатериалы, окна и двери (по 21 %). За стройматериалами 41 % респондентов отправятся в специализированные магазины, столько же – в крупные гипермаркеты, онлайн же заказывают 26 %, преимущественно люди 25–34 лет. Среди причин, по которым 52 % откладывают стройку, чаще всего называют непредвиденные расходы (38 %), сложности с поиском надежных мастеров (25 %) и нехватку времени (22 %).