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·Общество·Елена Ляхова

Мэр Омска Шелест заявил об окончании работы дачных автобусов

Маршруты возобновят работу следующей весной.
Автобус

В Омске на этой неделе завершают свою работу дачные маршруты – последние рейсы отправятся до садов 17 и 18 октября. Об этом рассказал мэр Омска Сергей Шелест.

Всего в этом сезоне действовали 10 дачных маршрутов. Свою работу они возобновят весной следующего года. Автобусы № 90 и 119 вернутся в привычный график и будут следовать до конечных остановок «Поселок Солнечный» и микрорайон Осташково соответственно.

Дачные маршруты традиционно пользуются спросом у омичей в теплое время года. Их закрытие связано с окончанием сезона садово-огородных работ. Весной следующего года, как правило, с 1 апреля, автобусы вновь начнут курсировать по привычным направлениям.

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·Общество·Елена Ляхова

Мэр Омска Шелест заявил об окончании работы дачных автобусов

Маршруты возобновят работу следующей весной.
Автобус

В Омске на этой неделе завершают свою работу дачные маршруты – последние рейсы отправятся до садов 17 и 18 октября. Об этом рассказал мэр Омска Сергей Шелест.

Всего в этом сезоне действовали 10 дачных маршрутов. Свою работу они возобновят весной следующего года. Автобусы № 90 и 119 вернутся в привычный график и будут следовать до конечных остановок «Поселок Солнечный» и микрорайон Осташково соответственно.

Дачные маршруты традиционно пользуются спросом у омичей в теплое время года. Их закрытие связано с окончанием сезона садово-огородных работ. Весной следующего года, как правило, с 1 апреля, автобусы вновь начнут курсировать по привычным направлениям.

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Рубрика - Общество