ИИ-губернатор, эпидемии и дефицит: кто и зачем «кошмарит» омичей в мессенджерах

Изображение создано при помощи ИИ

За последний год омичи стали чаще сталкиваться с дезинформацией в соцсетях и мессенджерах. Злоумышленники действуют по-разному: запускают фальшивые указы ведомств, рассылают мошеннические сообщения и даже создают нейросетевые видео с первыми лицами региона.

«Омск-информ» разобрал самые громкие вбросы этого года, выяснил, как не попасться на удочку провокаторов и чем может обернуться распространение фальшивок.

Голос правильный, заявления – фальшивые

Главным трендом среди информационных атак в этом году стало стремительное развитие нейросетей. С их помощью злоумышленники вывели подделку видеообращений губернатора Виталия Хоценко на новый уровень.

Первые попытки коммуникации от имени главы региона начались еще в январе, когда омичам стали присылать приглашения на несуществующие видеоконференции. В сентябре в сервисе «ТикТок» распространился сгенерированный ИИ ролик, где «губернатор» якобы заявлял о перенаправлении социальных выплат льготникам на оборонные нужды.

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

Спустя месяц, в октябре, мошенники смонтировали реальные кадры выступления главы региона на «Ночи выборов», наложив фальшивую озвучку с заявлениями о нехватке топлива для аграриев. В конце того же месяца запустили еще один фейк, где омичей призывали срочно снимать все деньги со счетов в Сбере из-за якобы планируемого автоматического списания средств.

Призыв, СВО и повестки

Параллельно с высокотехнологичными дипфейками продолжалась работа и «по старинке» – через фальшивые указы и приказы. Основной мишенью для манипуляций стала тема специальной военной операции и мобилизации.

Первый инцидент произошел в апреле, когда омские вузы получили поддельный «приказ» регионального минобразования об отправке студентов на контракт под угрозой отчисления. Информацию лично опровергла глава ведомства Ольга Степанова. Уже в мае и июне в сети начали всплывать фальшивки о создании военизированных подразделений на заводах и «приказ» минприроды о формировании егерских отрядов.

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К лету масштаб провокаций только вырос. В июле по пабликам разлетелся поддельный скриншот статьи «Вечернего Омска» с выдуманным заявлением областного военкома о призыве 210 тысяч омичей. К осени этот поток дополняли фейки о массовых повестках для лесников, переводе омских больниц под военные госпитали и проверке крыш многоэтажек для размещения комплексов ПВО.

Удар по кошелькам и льготам

Когда темы армейской повестки оказывалось недостаточно, авторы вбросов переключались на бытовые и финансовые страхи граждан. В январе мошенники обзванивали омских пенсионеров от имени мэрии с предложениями получить «бесплатные продуктовые наборы», выманивая паспортные данные. В мае Минэкономразвития Омской области пришлось опровергать фальшивое распоряжение о принудительной конвертации премий сотрудников в казначейские облигации.

В сентябре провокаторы и вовсе решили использовать эмоциональный шантаж: в соцсетях распространили ролик, где жители якобы требовали не отменять выплаты детям с онкологией. Проверка показала, что видео было снято еще в 2015 году в Крыму и к Омску отношения не имело, а сами выплаты в регионе никто не отменял.

Фото: Freepik.com

Не оставили в покое и местный бизнес. Региональное управление Роспотребнадзора предупреждало предпринимателей о фальшивых уведомлениях о внеплановых проверках с требованием оплатить «почтовые услуги» по QR-коду, а мэрии пришлось опровергать слухи о введении платы за въезд на городские кладбища.

Эпидемии, мины и взлом

Другая категория фейков касалась бытовых страхов и вопросов личной безопасности. Так, в июне в регионе распространяли документ о «чрезвычайных регламентах» переработки нефти и дефиците топлива.

В октябре омичей пугали сообщениями о пассажире с «легочной чумой», якобы госпитализированном с ж/д вокзала. Минздрав факт вызова опроверг, а фото к посту оказалось снимком из Новосибирска пятилетней давности. Позже, после атак БПЛА, в мессенджерах начали пугать минами-«лепестками» на улицах города – полиция эти слухи также опровергла.

Кульминацией стал инцидент 2 ноября, когда злоумышленники перешли от соцсетей к взлому государственных каналов связи. Через приложение МЧС и системы РСЧС жителям разослали фейковые оповещения о ракетном ударе с призывом прятаться в подвалах.

Omskinform.ru

Миллионные штрафы и реальные сроки

За распространение недостоверных сообщений законодательством предусмотрены суровые санкции – от крупного финансового удара до реальных сроков лишения свободы. Причем ответственность грозит не только авторам вбросов, но и тем, кто делится фейками в соцсетях и мессенджерах.

Как пояснили «Омск-информу» в пресс-службе УМВД по Омской области, публикация заведомо ложной информации под видом достоверных новостей влечет административную ответственность по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ. Это касается случаев, когда вброс создают угрозу жизни и здоровью людей, опасность массовых беспорядков или сбоев в работе транспорта, связи, объектов энергетики и социальной инфраструктуры.

За такое нарушение авторам и распространителям грозит штраф до 500 тысяч рублей с обязательной конфискацией техники. Если же нарушитель попадется повторно, сумма штрафа вырастет до 1 миллиона рублей.

В случаях, когда дезинформация касается чрезвычайных ситуаций и напрямую угрожает безопасности граждан, наступает уже уголовная ответственность.

– За публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусмотрено наказание вплоть до ограничения свободы на срок до 3 лет (ст. 207.1 УК РФ), – подчеркнули в полиции.

Управление МВД России по Омской области

В ведомстве особо отметили, что если информационная провокация приведет к трагическим последствиям на практике, наказание станет еще жестче.

– Аналогичное преступление, но повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерть человека квалифицируется по ст. 207.2 УК РФ. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 5 лет, – добавили в полиции.

Цель – дестабилизация

В правительстве Омской области отмечают, что подобные вбросы – это не случайные ошибки, а спланированные информационные атаки. Как пояснила «Омск-информу» пресс-секретарь губернатора региона Мина Ахвердиева, главная задача авторов таких фейков – посеять панику.

– Фальшивые материалы создаются противником для введения в заблуждение жителей и с целью дестабилизации обстановки. Просим омичей быть бдительными, доверять только официальным источникам, всегда проверять информацию, не вести переписку с незнакомыми людьми, не выполнять их задания и не передавать информацию незнакомцам, – отметила Мина Ахвердиева.

Фото: Freepik.com

Любой громкий документ, эмоциональное видео или пугающая рассылка в мессенджерах требуют небольшой паузы. Прежде чем отправить сомнительную новость знакомым или сделать репост, стоит перепроверить данные на официальных ресурсах властей.

В пресс-службе главы региона также добавили: при любом столкновении с подозрительными ситуациями, странными сообщениями или попытками провокаций омичам следует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы или звонить по единому номеру 112.