Омичи столкнулись со сбоем «Яндекс Пэй»: переводы застряли, карты не добавить

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В понедельник, 2 ноября, владельцы аккаунтов в платежном сервисе «Яндекс Пэй» начали массово сообщать о неполадках – приложение перестало выполнять ключевые операции. Волну обращений зафиксировал сервис мониторинга Downdetector.

Судя по отзывам, сбои затронули практически все основные функции кошелька. Деньги не уходят ни между банками, ни внутри самой системы, а попытки расплатиться бесконтактно или по QR-коду завершаются ошибками. Кроме того, пользователи не могут пополнить баланс, сделать перевод и добавить в приложение новую банковскую карту.

Когда сервис вернется к нормальной работе и что именно вызвало отказ, представители платформы пока не уточняли. Стоит отметить, что день выдался неспокойным и для других сегментов Рунета: крупный хостинг-провайдер Beget пережил сбой, поставивший под удар тысячи сайтов.