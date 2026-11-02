В Омском ГАУ провели мастер-класс по изготовлению крафтового хлеба

Фото: пресс-служба ОмГАУ

В Омском государственном аграрном университете состоялся первый мастер-класс по выпечке крафтового хлеба. Участники познакомились с технологией приготовления теста на натуральной закваске и самостоятельно прошли основные этапы работы – от замеса до выпечки.

Занятие провела Елена Максимова, главный технолог омской пекарни гастрохауса «Грильяж». Она рассказала об особенностях работы с закваской и помогла участникам освоить приготовление хлеба. По итогам мастер-класса каждый получил собственную закваску и рецепт для дальнейшей самостоятельной выпечки.

Следующее занятие запланировано на 14 ноября. В программу войдут знакомство с натуральной закваской, разбор роли диких дрожжей и молочнокислых бактерий, а также практическая работа с тестом – замес, формовка и выпечка. Участники также смогут попробовать готовый хлеб и задать вопросы специалистам.

Мастер-класс рассчитан как на начинающих, так и на тех, кто уже занимается домашней выпечкой. Для участия необходима предварительная запись.