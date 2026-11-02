Для духовной защиты в омском МЧС поставили «Неопалимую Купину»

Фото: пресс-служба МЧС

В понедельник, 2 ноября, на ведомственной выставке ГУ МЧС России по Омской области появился образ Божией Матери «Неопалимая Купина», который пресс-служба управления называет духовной опорой для личного состава. Об этом сообщает региональное главное управление МЧС.

Освящение иконы выполнил иерей Константин. В пресс-службе пояснили, что этот образ считается небесным покровителем пожарных и спасателей. На Руси его веками почитали как защиту жилищ от огня. Сегодня святыня особенно близка тем, кто ежедневно борется с пожарами.

– Икона «Неопалимая Купина» издавна почитается защитницей от пожаров, а в современной традиции она небесная покровительница пожарных и спасателей. На Руси икону веками считали хранительницей домов и дворов от огня, а сегодня она особо дорога тем, чья служба напрямую связана с борьбой с пожарами. Для сотрудников МЧС России этот образ – часть духовной традиции и важный символ преемственности поколений огнеборцев, – рассказали в пресс-службе ведомства о значимости святыни.

В региональном управлении отметили, что работа огнеборцев неразрывно связана с риском. Поэтому спасателям важны не только профессиональная выучка и порядок, но и внутренняя опора, позволяющая не терять самообладание. По мнению сотрудников МЧС, новый образ будет напоминать им о поддержке свыше и о значимости их миссии. Ранее «СуперОмск» писал, что омичи могли поклониться ковчегу с частицей Пояса Пресвятой Богородицы – святыня находилась в городе с 14 по 16 октября 2026 года.