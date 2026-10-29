В Омском ГАУ провели форум о семейных ценностях

Фото: пресс-служба ОмГАУ

22 октября в Омском государственном аграрном университете состоялся региональный форум «Семейные ценности: вчера, сегодня, завтра». Участники обсудили поддержку молодых и студенческих семей, ответственное родительство и преемственность поколений.

В мероприятии приняли участие студенты омских вузов, молодые семьи и представители региональных министерств. Участникам рассказали о федеральных, региональных и университетских мерах поддержки студенческих семей.

Программа включала диалоговую площадку «Код семьи», занятие по сохранению репродуктивного здоровья, семинар об осознанном отцовстве и тренинг по психологической поддержке. Также многодетная мама Гульнара Мукашева поделилась опытом создания семьи и воспитания детей.

Во время форума в Омском ГАУ торжественно открыли комнату матери и ребенка. Кроме того, благодарственным письмом министра труда и социального развития Омской области наградили семью Мукановых – номинантов региональной премии «Семья года» в категории «Молодая семья».

Завершилось мероприятие спортивной эстафетой «Мама, папа, я – спортивная семья», в которой участвовали семьи сотрудников и студентов университета.