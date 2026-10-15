Омские ученые представили три отмеченные наградами разработки для АПК

Разработки исследователей Омского государственного аграрного университета отметили золотой, серебряной и бронзовой медалями на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2026» в Москве.
Золотую медаль получил Игорь Бобренко, доктор сельскохозяйственных наук и профессор кафедры агрохимии и почвоведения Омского ГАУ. Награду ему присудили за разработку технологий утилизации органических отходов для повышения плодородия почв.
Серебряной медалью отметили разработку в области органического сельского хозяйства. Ее авторами выступили Камилтина Камалтинова, аспирантка факультета ветеринарной медицины, и Татьяна Бойко, доктор ветеринарных наук и доцент.
Бронзовую медаль присудили коллективу авторов во главе с Еленой Чауниной, деканом факультета зоотехнии, товароведения и стандартизации. Ученые представили адаптивные кормовые матрицы для сельскохозяйственных животных с высокой генетической ценностью.
Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень» проходит в Москве и объединяет представителей аграрных вузов, научных центров и предприятий. На площадке демонстрируют разработки в области селекции, биотехнологий и цифровизации агропромышленного комплекса.
Полученные награды отмечают результаты научной работы Омского ГАУ в нескольких направлениях – от переработки органических отходов и улучшения качества почв до развития технологий животноводства.