Фото: пресс-служба ОмГАУ

20 ноября состоялось заседание Общественного совета при Главном управлении лесного хозяйства Омской области. Одной из основных тем стало обсуждение возможности создания остановки «Птичья гавань». Участники рассмотрели транспортную составляющую проекта, а также вопросы доступности природного парка для посетителей, проведения просветительских и научных мероприятий и сохранения экологического баланса.

«Птичья гавань» – особо охраняемая природная территория, расположенная в черте Омска. Ее значение связано не только с сохранением природных комплексов, но и с возможностью изучать окружающую среду в городской черте. При этом любые решения по развитию инфраструктуры должны учитывать установленный для территории охранный режим.

Еще одним вопросом повестки стали итоги пожароопасного сезона 2026 года. Участники заседания проанализировали ситуацию, обсудили наиболее проблемные территории и факторы, повлиявшие на пожарную обстановку. Также рассмотрели меры по подготовке к сезону 2027 года. Среди обозначенных направлений – совершенствование мониторинга, усиление профилактической работы и улучшение взаимодействия служб.

В заседании приняли участие первый заместитель начальника Главного управления лесного хозяйства Омской области Евгений Старокожев, представители отрасли и общественности, а также научные сотрудники и преподаватели Омского ГАУ.