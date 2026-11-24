Фото: пресс‑служба ООО «Газпром межрегионгаз Омск»

Жители села Екатерининское Тарского района могут остаться без газа: подвоз топлива прекратился. О прекращении подачи топлива жильцам сообщил глава района Евгений Лысаков.

Старшая по одному из многоквартирных домов Людмила Александровна рассказала, что 18-квартирный дом еще раньше перевели на электроотопление. Зимой жильцы платят по 14 тысяч рублей в месяц. Последний раз газ привозили в мае, а сейчас люди просят письменный ответ о том, что будет со снабжением голубым топливом.

Замглавы Тарского района по вопросам ЖКХ Анатолий Воропаев не смог пояснить, почему Екатерининское не передали на обслуживание госпредприятию «Омскгоргаз». По его словам, прежний поставщик топлива – ООО «Омская областная газовая компания» – обанкротился, а по «Омскгоргазу» информации у него нет. Сами газгольдеры, добавил чиновник, администрации не принадлежат.

– Мы еще поедем в Екатерининское, будем с жителями собрание проводить, – сказал Воропаев в комментарии порталу НГС55.

В пресс-службе «Омскгоргаза» при этом заявили, что в графике приемки оборудования «Омской областной газовой компании» Тарского района нет. Глава регионального Минэнерго Владимир Шнипко оперативно ситуацию не прокомментировал и попросил направить запрос.