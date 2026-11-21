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В Омске крупная управляющая компания «Сибжилсервис» сменила юридический адрес. Теперь она «прописана» в доме № 283 на улице Богдана Хмельницкого, сообщает портал «СуперОмск». Раньше компания числилась в доме № 220 на той же улице.

«Сибжилсервис» работает на рынке больше 20 лет и обслуживает порядка 100 домов, расположенных в основном в Октябрьском округе Омска – на 4-й, 5-й, 6-й, 7-й и 8-й Линиях, а также на 4-й Транспортной, Шебалдина, Учебной, Харьковской, Масленникова, Ипподромной и Богдана Хмельницкого. По данным ФНС, доход юрлица за 2025 год составил около 106 млн рублей, среднесписочная численность сотрудников – 60 человек.

Совладельцами компании в разные годы были Иван Пенкин и Георгий Адабир, а с 2023 года доли принадлежат Николаю Коленик и Павлу Котенко.