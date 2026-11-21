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Соцфонд РФ предупредил о двойных выплатах пенсий в декабре. Январские пособия придут досрочно – с 25 по 30 декабря, а декабрьские, как обычно, в первые десять дней месяца. Причина – праздники и совпадение дат начислений в январе.

Досрочные выплаты положены тем, кто получает деньги на банковскую карту или пенсионный счет. Доставка пенсий почтой останется в стандартном графике. Держателям карт и счетов ничего делать не нужно – Соцфонд начислит все сам.

– Вид пенсии значения не имеет: правило распространяется и на страховые, и на социальные, и на ведомственные выплаты. Для клиентов «Почты России» график останется стандартным – почтальоны начнут разносить деньги сразу после 1–2 января согласно графику работы отделений, – пояснил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Тронин.

Территориальное отделение Соцфонда переводит пособия клиентам «Сбербанка» 16 и 21 числа ежемесячно, пенсионерам в других банках выплаты проводят 9 и 21 числа.

Если выплата задерживается, стоит проверить личный кабинет онлайн-банка или обратиться в банк. Когда результата нет – звонить в Соцфонд по номеру 8 (800) 100-00-01 или идти в местный филиал. Детские пособия в большинстве случаев привязаны к 3 числу месяца, но тоже могут прийти досрочно.