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По данным Гидрометцентра России, декабрь 2026 года в Омской области ожидается теплее климатической нормы на один градус. Согласно опубликованным сведениям, превышение нормы сохранится и в январе 2027 года.

Для сравнения: обычная среднесуточная температура в декабре для Омска составляет -13,9 °C, а в среднем по региону – 14,3 °C. Таким образом, предстоящая зима заметно отличается от предыдущих сезонов.

Другие сервисы, публикующие долгосрочные прогнозы, приводят иные ориентиры: самая низкая ночная температура в Омске в декабре ожидается на уровне -14 градусов, а дневная – 9 градусов, сообщает портал «СуперОмск». Эти данные расходятся с климатической нормой, что подтверждает прогноз синоптиков о теплом начале зимы.