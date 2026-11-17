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В Госдуму внесли законопроект, который может кардинально изменить привычный расчет выплат для пожилых россиян. Депутаты предложили проводить ежегодную индексацию пенсий в двойном размере от уровня инфляции, чтобы люди могли вовремя справляться с ростом цен.

Авторы инициативы объяснили необходимость перемен тем, что официальная статистика часто отстает от реальности. По их словам, продукты первой необходимости и счета за жилищно-коммунальные услуги дорожают гораздо быстрее, чем успевают расти выплаты.

– Многие получатели страховой пенсии ощущают падение уровня жизни, что представляется недопустимым, – подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас государственная система работает по другому принципу: страховые пенсии повышают в два этапа. Сначала выплаты индексируют 1 февраля по уровню инфляции, а затем делают повторный перерасчет 1 апреля с учетом того, как пополнился бюджет Социального фонда.

Новая инициатива предлагает перенести повышение на 1 января и зафиксировать коэффициент, равный двукратному размеру инфляции. Такой же принцип авторы хотят распространить на государственное обеспечение, которое получают военные, федеральные госслужащие и те, кому положена социальная пенсия.

Ближайшее время принесет и другие изменения в графике. Часть пенсионеров получит выплаты за январь досрочно еще в декабре из-за предстоящих новогодних праздников, а в следующем году индексация пройдет по стандартному расписанию – в феврале и апреле 2027 года.