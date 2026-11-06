Омск-информ
Омск-информ
ЛентаЖурнал
БПЛА
Поиск
·Общество·Мария Филимонова

Омичам дважды поднимут пенсии в 2027 году

Выплаты увеличат с 1 февраля и 1 апреля.
Деньги пустой кошелек

В 2027 году повышение страховых пенсий охватит 37,5 миллиона человек. Об этом сообщил председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков.

– Страховые пенсии будут увеличены в отношении 37,5 миллиона человек в 2027 году, – передает слова главы ведомства «РИА Новости».

Повышение выплат затронет получателей страховых пенсий по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца.

Процесс индексации пройдет в два этапа: с 1 февраля пенсии вырастут на 6,8 %, а с 1 апреля их дополнительно увеличат еще на 3,3 %.

Читайте также

·Общество·Мария Филимонова

Омичам дважды поднимут пенсии в 2027 году

Выплаты увеличат с 1 февраля и 1 апреля.
Деньги пустой кошелек

В 2027 году повышение страховых пенсий охватит 37,5 миллиона человек. Об этом сообщил председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков.

– Страховые пенсии будут увеличены в отношении 37,5 миллиона человек в 2027 году, – передает слова главы ведомства «РИА Новости».

Повышение выплат затронет получателей страховых пенсий по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца.

Процесс индексации пройдет в два этапа: с 1 февраля пенсии вырастут на 6,8 %, а с 1 апреля их дополнительно увеличат еще на 3,3 %.

Больше по тегу - #пенсионеры
Рубрика - Общество