«Нас там не ждут»: омский Skuratov выжили из СКК Блинова

Омская сеть Skuratov Coffee запустит новое заведение на пересечении улицы Декабристов и бульвара Мартынова. Об этом в социальных сетях сообщил основатель компании Виктор Скуратов.
Ранее точка сети располагалась внутри СКК имени Виктора Блинова, однако продолжить работу в здании после смены управляющих не удалось.
– Прошло три месяца с моего письма. «Авангард» нам так ничего и не ответил. Но через всевозможные каналы нам было передано, что именно нас там не ждут. Мы, конечно, расстроились и еще больше удивились. Но понимали, что настало время двигаться дальше. Помещения под новую кофейню рядом нашли быстро. С коммерческой точки зрения оно, конечно, даже лучше, – рассказал бизнесмен.
Основатель бренда добавил, что, несмотря на ситуацию, остается преданным болельщиком хоккейного клуба.
Сейчас на новой площадке идут строительные работы. За дизайн интерьера отвечает московское архитектурное бюро SAGA. Одной из главных фишек заведения станет обустроенная веранда. Открытие новой кофейни запланировано на начало весны 2027 года.