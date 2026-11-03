Омская сеть кофеен вошла в сотню лучших предпринимателей БРИКС

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Омская предпринимательница Наталия Сушко стала победителем II Международной премии «100 лучших предпринимателей БРИКС». Основательницу сети кофеен «Гусси Кофе» отметили в номинации «Прорыв в туризме».

Всего по итогам рассмотрения заявок определили 100 лучших проектов из стран БРИКС в 10 номинациях. Премия адресована собственникам и соучредителям бизнеса из государств-членов БРИКС – оценивают созданное дело и темпы его развития. В заявку омички вошли история развития бренда, бизнес-модель и перспективы масштабирования.

– Для меня это, безусловно, признание всей команды «Гусси Кофе», – сообщила Сушко БК55. – Мы создали бизнес вместе с моим мужем Алексеем Утираловым, и сегодня за брендом стоят сотрудники управляющей компании, партнеры-франчайзи, команды кофеен. В списке победителей моя фамилия, но радость от этой победы у нас общая.

По ее словам, путь начался с первой кофейни площадью 17 квадратных метров в Омске, а сегодня сеть развивается в России и выходит на зарубежные рынки. Сушко отметила, что в этой истории ей важны и предпринимательская, и творческая составляющие.