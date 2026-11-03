Льготы, привычки и выбор тарифа: омичам назвали рабочие способы экономии на ЖКХ

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После октябрьского подорожания цен на услуги ЖКХ встал вопрос, как омичам сэкономить на оплате квитанций. «Омск-информ» узнал способы сокращения расходов.

Подорожало все

С 1 октября нынешнего года в Омской области прошла индексация тарифов ЖКХ. Предельный рост платы для жителей региона установлен на уровне 13 %, но это не означает, что каждая отдельная коммунальная услуга должна подорожать именно на эту величину. Прибавка в квитанциях у жителей разная: это зависит от поставщика, перечня подключенных услуг и фактического потребления.

Так, кубометр холодной воды у Омского канала подорожает с 28,24 руб. до 31,90 руб., водоотведение с 32,8 руб. до 36,70 руб. У «Омск РТС» цена одной гигакалорий тепловой энергии увеличится с 2 681 руб. до 3 030 руб.

Более заметное повышение предусмотрено для потребителей, которые обслуживает «Тепловая компания». Здесь стоимость гигакалорий вырастет с 3,2 руб. до 4,9 руб. У «Теплогенерирующего комплекса» тариф увеличится примерно с 2,6 руб. до 4,6 руб. за гигакалорию.

Для квартир с газовыми плитами стоимость электроэнергии увеличится с 6,36 руб. до 7,08 руб. за киловатт. При использовании электроплиты тариф вырастет с 4,45 руб. до 4,95 руб. за киловатт.

Фото: freepik.com

Выбрать тариф

По закону (№ 35-ФЗ и постановление № 354) потребитель сам решает, как считать электричество. Тарифов здесь три: односоставный тариф дает одну цену круглосуточно, двухставочный разделяет день и более дешевую ночь с 23.00 до 7.00, трехставочный выделяет ночь, утренние и вечерние пики с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00, а также полупиковые часы.

– Чтобы выбрать вариант, нужно оценить месячное потребление по времени суток и сравнить результаты, а затем подать заявление поставщику электроэнергии. При многотарифном учете важно регулярно и в срок передавать показания по каждой зоне отдельно, иначе расчет пойдет по среднемесячному расходу, а затем по нормативу, без учета зон в сутках, что сведет всю экономию на нет, – говорит эксперт, председатель общественного совета при Минэнерго Омской области Александр Бурых.

Одна ставка выгодна при стандартной утренней и вечерней нагрузке, двухзонный тариф – при большой ночной доле, а трехсоставный – при минимальном расходе в часы пик.

На практике двухтарифный учет оправдан, если семья переводит в ночную зону не менее 30–35 % всего энергопотребления. Это удобно владельцам накопительных водонагревателей и кондиционеров, а также тем, кто запускает стиральные и посудомоечные машины по таймеру после 23.00. Если же ночью работает только холодильник и роутер, сумма в квитанции окажется выше, чем на стандартном одноставочном тарифе.

Фото: Freepik.com

Льготы и субсидии

Меры поддержки установлены федеральными законами, например, законом «О ветеранах». Право на них имеют фронтовики, блокадники, ветераны боевых действий, инвалиды всех групп, многодетные, ветераны труда, реабилитированные. Компенсация предоставляется в зависимости от категории, размер ее также зависит от категории.

Существует и региональный список льготников. В Омской области, например, компенсация в размере 30 % расходов на ЖКУ предоставляется участникам СВО и членам их семей.

– Оформить эту компенсацию можно в социальной защите или через Госуслуги, – отметил Александр Бурых.

Субсидия – это денежная выплата, которая компенсирует часть расходов, если эти расходы превышают установленную в регионе допустимую долю дохода. В Омской области это 22 %. Субсидия назначается на полгода, при сохранении права ее можно продлить.

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Бытовые привычки

Экономии учат еще в школе, первое – выключать приборы из розеток, даже если они не используются. С точки зрения пожарной безопасности, это тоже полезная привычка. Сократить счета на ЖКХ можно, установив энергосберегающие лампы, лучше с датчиками движения, которые будут автоматически выключать свет, когда в помещении нет никого.

Еще один совет касается холодильников. В магазинах бытовой техники прислушайтесь к советам продавцов-консультантов, которые предлагают брать холодильник с высоким классом энергоэффективности. Приглядывайтесь к ценникам, на них указан определенный тип маркировки. Буква А на зеленом фоне – это высший класс, А+ и А++ еще эффективнее. Буквы на красном фоне, увы, означают, что бытовой прибор съест много электричества.

– Не размещайте холодильник рядом с отопительными приборами, поскольку из-за дополнительного тепла он будет расходовать больше электроэнергии, – советует Бурых.

Для экономии воды есть новая сантехника, которая тоже помогает экономить, например, на смесителях ставят сейчас насадки «стоп-пуск» или сетки – аэраторы. Краны бывают такой модификации, где автоматически прекращается подача воды, время устанавливает потребитель. Есть и смесители, и унитазы со сливными бачками, регулирующими поток.

Дополнительный цикл полоскания в стиральной машине также увеличивает потребление воды. Такая функция может быть необходима для отдельных видов тканей, однако постоянно использовать ее нет необходимости. На излишний расход воды также влияет количество моющего средства. Если его слишком много, может потребоваться и дополнительное полоскание. Дозировку средства лучше соблюдать по инструкции производителя.

Таким образом, сэкономить на плате квитанций сложно, но можно. Главное, следовать этим нехитрым советам.