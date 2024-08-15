Произошедшие в июле изменения в платежных документах вызвали вопросы у горожан, на которые в компании «Магнит» подробно ответили.
С июля 2024 года в платежных документах, формируемых Омской энергосбытовой компанией, произошли небольшие изменения в части предоставления информации о коммунальной услуге «Обращение с ТКО». В частности, были скорректированы данные, указываемые в графе «объем услуги» и «тариф». Корректировки связаны с внедрением нового российского программного обеспечения, которое позволяет рассчитывать плату, с учетом более детализированной информации, отраженной в платежном документе. Например, в квитанциях теперь указывается норматив образования отходов на одного человека. Изменения также направлены на то, чтобы каждый потребитель мог легко разобраться в своей квитанции и понять, за что именно он платит. А для того чтобы омичи быстрее научились читать обновленные платежные документы, региональный оператор подготовил пошаговую инструкцию.
Шаг 1. Название услуги
- Найдите строку «Обращение с ТКО». Это основная строка, где указана информация по начислению платы за вывоз мусора.
- Услуга обозначена в графе «Код организации» цифрами 69007.
Шаг 2. Норматив образования ТКО
- В графе под названием «Услуга» с июля 2024 года рядом с названием коммунальной услуги «Обращение с ТКО» в скобках указан норматив образования отходов на одного человека, в зависимости от типа жилья и места проживания.
- Нормативы образования ТКО утверждены РЭК Омской области.
Шаг 3. Объем услуги
- В графе «Объем услуги» с июля 2024 года указывается объем отходов, подлежащих вывозу из жилья.
- Объем услуги рассчитывается на основе норматива образования ТКО и количества зарегистрированных в жилье граждан, которое указано вверху квитанции после адресной строки.
Пример: В жилом помещении в городе Омске проживает три человека, норматив образования ТКО на одного человека – 0,209 куб. м. Норматив умножается на 3, и в графе «Объем услуги» будет указано 0,627 куб. м.
Шаг 4. Задолженность/переплата
- В графе под названием «Состояние расчетов на начало периода, руб.» указана задолженность или переплата за коммунальную услугу на дату формирования квитанции.
Шаг 5. Единицы измерения
- В графе «Ед. изм» соответственно указаны единицы измерения услуги. Для «Обращения с ТКО» – это метр кубический.
Шаг 6. Тариф на услугу
- Тариф на кубометр ТКО утверждает РЭК Омской области.
- Тариф указывается в квитанции в графе под названием «Тариф/размер платы, руб.». Начиная с июля 2024 года в этой графе указан тариф, который РЭК Омской области утвердила для конкретного жилья, адрес которого указан в квитанции.
- Тариф может быть льготным или экономически обоснованным.
Шаг 7. Плата на одного проживающего
- В графе под названием «Начислено по тарифу» указан размер платы за «Обращение с ТКО» с учетом количества зарегистрированных граждан.
Пример: В квитанции в графе под названием «Начислено по тарифу» указано 405,53 рубля, в жилье зарегистрировано три человека. 405,53 рубля делим на три, плата на одного проживающего в месяц составляет 135,17 рубля.
Шаг 8. Размер окончательной платы по квитанции
- Окончательный размер платы за коммунальную услугу зависит от состояния расчетов по лицевому счету на момент формирования квитанции, то есть от наличия пени, задолженности или переплаты за коммунальную услугу.