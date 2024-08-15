Произошедшие в июле изменения в платежных документах вызвали вопросы у горожан, на которые в компании «Магнит» подробно ответили.

С июля 2024 года в платежных документах, формируемых Омской энергосбытовой компанией, произошли небольшие изменения в части предоставления информации о коммунальной услуге «Обращение с ТКО». В частности, были скорректированы данные, указываемые в графе «объем услуги» и «тариф». Корректировки связаны с внедрением нового российского программного обеспечения, которое позволяет рассчитывать плату, с учетом более детализированной информации, отраженной в платежном документе. Например, в квитанциях теперь указывается норматив образования отходов на одного человека. Изменения также направлены на то, чтобы каждый потребитель мог легко разобраться в своей квитанции и понять, за что именно он платит. А для того чтобы омичи быстрее научились читать обновленные платежные документы, региональный оператор подготовил пошаговую инструкцию.

Шаг 1. Название услуги

Найдите строку «Обращение с ТКО». Это основная строка, где указана информация по начислению платы за вывоз мусора.

Услуга обозначена в графе «Код организации» цифрами 69007.

Шаг 2. Норматив образования ТКО

В графе под названием «Услуга» с июля 2024 года рядом с названием коммунальной услуги «Обращение с ТКО» в скобках указан норматив образования отходов на одного человека, в зависимости от типа жилья и места проживания.

Нормативы образования ТКО утверждены РЭК Омской области.

Шаг 3. Объем услуги

В графе «Объем услуги» с июля 2024 года указывается объем отходов, подлежащих вывозу из жилья.

Объем услуги рассчитывается на основе норматива образования ТКО и количества зарегистрированных в жилье граждан, которое указано вверху квитанции после адресной строки.

Пример: В жилом помещении в городе Омске проживает три человека, норматив образования ТКО на одного человека – 0,209 куб. м. Норматив умножается на 3, и в графе «Объем услуги» будет указано 0,627 куб. м.

Шаг 4. Задолженность/переплата

В графе под названием «Состояние расчетов на начало периода, руб.» указана задолженность или переплата за коммунальную услугу на дату формирования квитанции.

Шаг 5. Единицы измерения

В графе «Ед. изм» соответственно указаны единицы измерения услуги. Для «Обращения с ТКО» – это метр кубический.

Шаг 6. Тариф на услугу

Тариф на кубометр ТКО утверждает РЭК Омской области.

Тариф указывается в квитанции в графе под названием «Тариф/размер платы, руб.». Начиная с июля 2024 года в этой графе указан тариф, который РЭК Омской области утвердила для конкретного жилья, адрес которого указан в квитанции.

Тариф может быть льготным или экономически обоснованным.

Шаг 7. Плата на одного проживающего

В графе под названием «Начислено по тарифу» указан размер платы за «Обращение с ТКО» с учетом количества зарегистрированных граждан.

Пример: В квитанции в графе под названием «Начислено по тарифу» указано 405,53 рубля, в жилье зарегистрировано три человека. 405,53 рубля делим на три, плата на одного проживающего в месяц составляет 135,17 рубля.

Шаг 8. Размер окончательной платы по квитанции