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Омская межрайонная природоохранная прокуратура через суд добилась устранения нарушений экологического законодательства на крупных теплоэнергетических объектах города. Речь идет о реализации в Омске федерального эксперимента по снижению загрязнения атмосферного воздуха.

Согласно правилам проекта, крупные промышленные и энергетические предприятия I и II категорий должны были до конца 2025 года оснастить свои источники выбросов системами автоматического контроля. Эти комплексы в режиме реального времени замеряют концентрацию вредных веществ и передают данные напрямую в надзорные ведомства.

Проверка показала, что АО «Омск РТС» не уложилось в отведенный срок и не оборудовало такими системами два своих подразделения – «ТЭЦ-2» и «Кировскую районную котельную».

В связи с этим природоохранный прокурор обратился в суд с требованием обязать компанию смонтировать и запустить автоматический контроль. Суд иск удовлетворил.

Как сообщили в «ТГК-11», установка оборудования на объектах уже завершена, а сами комплексы готовят к запуску.