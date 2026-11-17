Омская межрайонная природоохранная прокуратура через суд добилась устранения нарушений экологического законодательства на крупных теплоэнергетических объектах города. Речь идет о реализации в Омске федерального эксперимента по снижению загрязнения атмосферного воздуха.
Согласно правилам проекта, крупные промышленные и энергетические предприятия I и II категорий должны были до конца 2025 года оснастить свои источники выбросов системами автоматического контроля. Эти комплексы в режиме реального времени замеряют концентрацию вредных веществ и передают данные напрямую в надзорные ведомства.
Проверка показала, что АО «Омск РТС» не уложилось в отведенный срок и не оборудовало такими системами два своих подразделения – «ТЭЦ-2» и «Кировскую районную котельную».
В связи с этим природоохранный прокурор обратился в суд с требованием обязать компанию смонтировать и запустить автоматический контроль. Суд иск удовлетворил.
Как сообщили в «ТГК-11», установка оборудования на объектах уже завершена, а сами комплексы готовят к запуску.
– АО «Омск РТС» уже смонтировало датчики систем автоматического контроля выбросов на ТЭЦ-2 и Кировской районной котельной. В настоящее время ведутся пусконаладочные работы. После ввода систем в эксплуатацию данные об экологических параметрах работы оборудования будут автоматически передаваться в надзорные органы. Основное топливо на объектах АО «Омск РТС» – природный газ, при использовании которого воздействие на атмосферный воздух минимально, – прокомментировали в пресс-службе АО «ТГК-11».