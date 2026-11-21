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Депутаты думской фракции ЛДПР выступили с инициативой продлить период, в течение которого граждане смогут оспорить судебный приказ о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги, – с 10 до 30 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на законопроект, который уже направили на рассмотрение в правительство.

Изменения предполагается закрепить в статье 128 Гражданского процессуального кодекса РФ. По действующим нормам должнику отводится лишь десять суток на то, чтобы заявить возражения, однако авторы поправок считают такой промежуток недостаточным. Из-за цифровизации взыскание долгов заметно ускорилось: мировой судья оформляет приказ в закрытом режиме, не вызывая стороны, а электронный документ незамедлительно поступает в ФССП, после чего средства списываются со счета.

Уведомление о вынесенном приказе направляется в личный кабинет на «Госуслугах», но далеко не все граждане заглядывают туда регулярно. Причины бывают разными: у кого-то нет доступа к кабинету, кто-то не заметил сообщение вовремя, а кто-то недавно поменял номер телефона. В итоге человек порой узнает о решении суда лишь тогда, когда деньги уже списаны. По мнению представителей ЛДПР, продление срока до 30 дней позволит людям без спешки разобраться в ситуации и подготовить возражения до принудительного взыскания.