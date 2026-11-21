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МЧС России предупредило о случаях мошенничества, когда злоумышленники рассылают гражданам и организациям уведомления о якобы готовящихся проверках, выдавая себя за сотрудников ведомства.

Аферисты подделывают официальные бумаги: в них может идти речь о контрольных мероприятиях либо о жалобах на организацию. Отличить фальшивку можно по отсутствию сведений об исполнителе и подписи должностного лица. Кроме того, в таких письмах встречаются QR-коды, которые ведут на сомнительные ресурсы – сканирование может обернуться утечкой личных данных.

Специалисты советуют тщательно изучать адрес отправителя и содержание присланных бумаг. Настоящая корреспонденция МЧС приходит с домена mchs.gov.ru, но даже знакомый адрес сам по себе не доказывает подлинность послания.

При получении подозрительного уведомления следует уточнить информацию в подразделении надзорной деятельности регионального управления МЧС.

Порядок информирования о проверках закреплен статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ, а данные о контрольных мероприятиях публикуются в государственном реестре. Закон допускает и электронное оповещение контролируемых лиц при выполнении установленных требований. Пока подлинность письма не подтверждена, не стоит открывать незнакомые ссылки, сканировать QR-коды и сообщать персональные сведения.