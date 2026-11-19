Фото: 45.мвд.рф

В Кургане полицейские задержали 19-летнего жителя Омска, подозреваемого в крупном мошенничестве. Молодой человек работал курьером у телефонных аферистов и дважды забрал сбережения у 49-летней местной жительницы на общую сумму 4,5 миллиона рублей.

Как выяснили оперативники, все началось в середине сентября, когда женщина открыла в мессенджере видеофайл от неизвестного отправителя. Сразу после этого ей пришло уведомление о взломе аккаунта на портале «Госуслуги». Вскоре с потерпевшей связался лжесотрудник ФСБ и заявил, что с ее счета якобы пытались перевести деньги человеку, разыскиваемому за финансирование терроризма.

Чтобы спасти сбережения, женщину убедили закрыть все банковские вклады, снять наличные и передать их приехавшему домой «инкассатору» для проверки. В первый раз она отдала молодому человеку 2,5 миллиона рублей, а позже он наведался снова – суммарный ущерб достиг 4,5 миллиона.

Курганские оперативники вычислили курьера и отправились в служебную командировку в Омск, где задержали 19-летнего парня и доставили его в Курган. На допросе омич во всем признался и рассказал, что нашел криминальную подработку в интернете, после чего по указке кураторов ездил по разным городам страны и забирал наличные у обманутых россиян.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Юному омичу грозит до десяти лет колонии, сейчас он задержан.