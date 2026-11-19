omskinform.ru

Выяснились новые детали нападения, случившегося 9 ноября в Большеречье. Напомним, тогда 19-летняя и 16-летняя студентки местного техникума нанесли около 50 ножевых ранений своей 17-летней знакомой из того же учебного заведения.

По словам знакомой старшей из нападавших, причиной расправы стало оскорбление.

– Как мне говорили знакомые люди из Большеречья, все началось из-за того, что Рита назвала Жанну и Кристину проститутками (имена изменены), за это они ее поставили на колени и заставили, чтобы Рита просила прощения у них. Кристина простила Риту, а Жанна – нет, – приводит слова знакомой девушки «НГС55».

Позже девушка завела фейковый аккаунт в соцсетях, начала переписываться с пострадавшей от лица молодого человека и позвала ее на свидание. Та согласилась и пришла на встречу, однако вместо парня ее там поджидали обе студентки.

Обеих нападавших задержали. Сначала правоохранители взяли под стражу 19-летнюю девушку, непосредственно наносившую ножевые удары, а позднее заключили под стражу и ее подругу, снимавшую происходящее на камеру.

Пострадавшую с большой кровопотерей в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию. Сейчас, по данным медиков, ее жизни ничего не угрожает.

Отметим, что расследование нападения продолжается. Проверить учебное заведение, в котором произошел конфликт между студентками, намерен детский омбудсмен Омской области Елизавета Степкина. Кроме того, ход расследования находится на личном контроле председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.