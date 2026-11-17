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Стало известно, насколько серьезно пострадала 17-летняя девушка из Большеречья после нападения однокурсниц с ножом. Как сообщили «Омск-информу» в региональном минздраве, сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное.

– Продолжает лечение в общем отделении стационара. Состояние удовлетворительное, – заявили в ведомстве.

Напомним, жестокое нападение произошло вечером 9 ноября в безлюдном месте рядом с Большереченским зоопарком. По версии следствия, 19-летняя девушка из личной неприязни напала на 17-летнюю знакомую и нанесла ей множественные ножевые ранения. Как выяснили источники «Омск-информа», расправа была тщательно спланирована: потерпевшую заманили на встречу, где обвиняемая 51 раз ударила ее заранее подготовленным кухонным ножом. Все это время ее подруга снимала происходящее на камеру.

Крики раненой девушки услышали находившиеся поблизости прохожие. Они и вызвали полицию. Вскоре обеих нападавших задержали. Сначала правоохранители взяли под стражу 19-летнюю девушку, непосредственно наносившую ножевые удары, а позднее заключили под стражу и ее подругу, снимавшую происходящее на камеру.

Пострадавшую с большой кровопотерей в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию. Сейчас, по данным медиков, ее жизни ничего не угрожает.

Отметим, что расследование нападения продолжается. Проверить учебное заведение, в котором произошел конфликт между студентками, намерен детский омбудсмен Омской области Елизавета Степкина. Кроме того, ход расследования находится на личном контроле председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.