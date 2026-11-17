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В Омской области предпринимателя обязали выплатить компенсацию студии «Мельница» за незаконное использование изображений персонажей популярных детских мультфильмов. Деньги взыскали судебные приставы после того, как бизнесмен использовал костюмы с изображениями мультипликационных героев без разрешения правообладателя.

С иском о нарушении авторских прав в суд обратилась студия «Мельница». Компания владеет исключительными правами на изображения Розы, Лизы, Гены, Дружка, Лунтика и Милы. Правообладатель потребовал от предпринимателя компенсацию за незаконное использование рисунков персонажей.

В студии пояснили, что права на изображения принадлежат ей на основании договоров с художниками. При этом разрешения на их коммерческое использование третьим лицам компания не давала.

В качестве доказательств нарушения представили кассовый чек и видеозапись, подтверждающие деятельность предпринимателя. Кроме того, выяснилось, что изображения героев в каталоге его услуг практически полностью копировали оригинальные рисунки, исключительные права на которые принадлежат «Мельнице».

Суд поддержал требования правообладателя и обязал предпринимателя выплатить компенсацию за незаконное использование товарных знаков и авторских рисунков. Вместе с судебными расходами сумма взыскания составила 113 тыс. рублей. Исполнительный документ направили судебным приставам Ленинского административного округа Омска.

Пристав возбудил исполнительное производство, арестовал денежные средства на счетах должника и обратил на них взыскание. В результате удалось полностью взыскать присужденную сумму, исполнить решение суда и восстановить нарушенные права студии «Мельница».