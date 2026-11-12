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·Экономика/Бизнес·Андрей Андреев

Омский «Завод Батиз» заплатил землей в Крутой Горке за долги

Суд забрал у предприятия единственный крупный актив.
Земля с высоты

Судебные приставы обратили в счет налоговой задолженности единственный крупный актив омского «Завода Батиз» – земельный участок площадью 3,4 га, расположенный в Крутой Горке. Об этом сообщает РБК Омск.

Основанием для взыскания стали четыре исполнительных производства, совокупная сумма по которым достигла 31,4 млн рублей. Из этой суммы 4,1 млн рублей приходится на исполнительский сбор. Иных значимых активов, помимо изъятой земли, у предприятия, судя по материалам дела, не оказалось.

В ходе разбирательства завод не представил суду подтверждений того, что часть задолженности была погашена. Кроме того, представители предприятия ссылались на несоразмерность цены участка размеру долга, однако эта аргументация не убедила суд, и довод был отклонен.

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·Экономика/Бизнес·Андрей Андреев

Омский «Завод Батиз» заплатил землей в Крутой Горке за долги

Суд забрал у предприятия единственный крупный актив.
Земля с высоты

Судебные приставы обратили в счет налоговой задолженности единственный крупный актив омского «Завода Батиз» – земельный участок площадью 3,4 га, расположенный в Крутой Горке. Об этом сообщает РБК Омск.

Основанием для взыскания стали четыре исполнительных производства, совокупная сумма по которым достигла 31,4 млн рублей. Из этой суммы 4,1 млн рублей приходится на исполнительский сбор. Иных значимых активов, помимо изъятой земли, у предприятия, судя по материалам дела, не оказалось.

В ходе разбирательства завод не представил суду подтверждений того, что часть задолженности была погашена. Кроме того, представители предприятия ссылались на несоразмерность цены участка размеру долга, однако эта аргументация не убедила суд, и довод был отклонен.

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Рубрика - Экономика/Бизнес