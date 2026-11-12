От дронов: на охрану метромоста в Омске выделили 19 миллионов

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Управление дорожного хозяйства Омской области объявило аукцион на охрану метромоста и прилегающих к нему территорий. Начальная стоимость контракта составляет 18,9 млн рублей.

Победителю предстоит организовать дежурную смену, которая будет контролировать транспортные потоки и пешеходов при помощи камер видеонаблюдения и обходов. Охранникам также вменяется в обязанность досматривать граждан, фиксировать нарушения и замечать подозрительные предметы. С прошлого года к задачам добавилось новое требование: сотрудники должны отслеживать появление в районе моста дронов, а при их обнаружении докладывать заказчику и в правоохранительные органы.

Каждый дежурный должен быть оснащен резиновой дубинкой, наручниками, электрошокером, мобильным телефоном и рацией. Кроме того, в перечень снаряжения входят бинокль, металлодетекторы и газоанализаторы, определяющие пары взрывчатых веществ.

Услуги будут оказываться ровно год – с 22 декабря 2026-го по 21 декабря 2027-го. Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 ноября, а победителя определят 17 числа. В текущем году метромост находится под охраной курганского ООО «Подразделение транспортной безопасности «Орион»», которому за работу заплатили 15,1 млн рублей.