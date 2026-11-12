Депутаты предлагают ограничить банковские переводы омичам

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Группа парламентариев и сенаторов 11 ноября внесла в Госдуму законопроект, который вводит месячные лимиты на денежные переводы и пополнение счетов наличными для россиян, вызвавших подозрение у банков. Об инициативе сообщило агентство «Интерфакс».

Как следует из документа, новые правила затронут далеко не всех граждан, а лишь тех, чьи операции покажутся сомнительными Центробанку и обслуживающей кредитной организации. Главная цель меры – противодействие дропперам, то есть лицам, через счета которых проводят и обналичивают средства, добытые преступным путем. Для попавших под подозрение клиентов предлагается два отдельных ограничения: не больше 30 тысяч рублей в месяц на внесение наличных на собственные счета, вклады и электронные кошельки и столько же – на получение переводов от других физлиц. Выявлять подозрительные операции станет Банк России, а перечень их признаков регулятор подготовит вместе с Росфинмониторингом.

Если подозрения подтвердятся, банк будет обязан ввести ограничения не позднее следующего рабочего дня.

Сначала лимиты смогут действовать до одного года. Если же в течение трех лет после их снятия клиент вновь окажется под подозрением, ограничения продлят на два года, причем закрытие счета и открытие нового в том же банке от них не спасет. Оспорить решение можно: кредитная организация обязана сообщить о причинах и сроках ограничений и разъяснить порядок обжалования, а на рассмотрение документов, подтверждающих законность операций, ей отводится семь рабочих дней. При отказе отменить лимиты спор можно продолжить в суде после досудебной процедуры. В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2028 года, а пока он лишь внесен в Госдуму и общих ограничений на переводы в 30 тысяч рублей для всех россиян не устанавливает.