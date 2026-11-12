В Омске умер один из создателей «Архива Омского рока»

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В Омске умер один из создателей журнала «Архив Омского рока» Сергей Синицын. О его смерти сообщается в соцсетях группы «Японская сталь». Музыкальному деятелю шел 59-й год.

Журнал «Архив Омского рока» появился в 1990–1991 годах. Сергей**** Синицын занимался продюсированием, и при его участии публика познакомилась с группами «Парадный вход» и «Атомная станция теплоснабжения».

В 2010-х «Архив Омского рока» стал интернет-площадкой, где выкладывали архивные записи и материалы о современных коллективах. Синицын был знаком с Егором Летовым с начала 1980-х и вошел в число организаторов омских концертов памяти музыканта. Место и время прощания с Синицыным пока не объявлены.