Омск-информ
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·Политика·Магнит Комаров

В Омской области умер первый заместитель главы района

Виктор Белоус курировал отопительный сезон и благоустройство.
Свечи в церкви

Вчера, 10 ноября, умер первый заместитель главы Павлоградского района Омской области Виктор Белоус. Об этом сообщили в администрации района.

С 2021 года Белоус курировал подготовку к отопительному сезону, благоустройство общественных территорий и мест массового пребывания людей.

Прощание с чиновником пройдет 12 ноября с 11:00 до 13:00 в актовом зале администрации Павлоградского района. Митинг памяти начнется в 12:45.

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В Омской области умер первый заместитель главы района

Виктор Белоус курировал отопительный сезон и благоустройство.
Свечи в церкви

Вчера, 10 ноября, умер первый заместитель главы Павлоградского района Омской области Виктор Белоус. Об этом сообщили в администрации района.

С 2021 года Белоус курировал подготовку к отопительному сезону, благоустройство общественных территорий и мест массового пребывания людей.

Прощание с чиновником пройдет 12 ноября с 11:00 до 13:00 в актовом зале администрации Павлоградского района. Митинг памяти начнется в 12:45.

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Рубрика - Политика