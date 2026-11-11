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·Политика·Мария Филимонова

Шелест вновь возглавил омское отделение «Единой России»

Градоначальника переизбрали на должность секретаря партийной организации.
Сергей Шелест

Мэр Омска Сергей Шелест сохранил пост секретаря городского отделения «Единой России». Такое решение приняли единороссы на партийной конференции, подводя итоги работы и обновляя состав руководящих органов.

Градоначальник выразил признательность коллегам за доверие и отметил, что достигнутые результаты – это итог совместной работы областных и городских властей.

– Благодарен однопартийцам, которые снова оказали мне высокое доверие, переизбрав на должность секретаря. Это высокая оценка работы всей команды под руководством главы региона Виталия Павловича Хоценко, – прокомментировал свое переизбрание Шелест.

Напомним, что Сергей Шелест совмещает руководство администрацией Омска и городским отделением «Единой России» с 2022 года.

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Шелест вновь возглавил омское отделение «Единой России»

Градоначальника переизбрали на должность секретаря партийной организации.
Сергей Шелест

Мэр Омска Сергей Шелест сохранил пост секретаря городского отделения «Единой России». Такое решение приняли единороссы на партийной конференции, подводя итоги работы и обновляя состав руководящих органов.

Градоначальник выразил признательность коллегам за доверие и отметил, что достигнутые результаты – это итог совместной работы областных и городских властей.

– Благодарен однопартийцам, которые снова оказали мне высокое доверие, переизбрав на должность секретаря. Это высокая оценка работы всей команды под руководством главы региона Виталия Павловича Хоценко, – прокомментировал свое переизбрание Шелест.

Напомним, что Сергей Шелест совмещает руководство администрацией Омска и городским отделением «Единой России» с 2022 года.

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Рубрика - Политика