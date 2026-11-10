«Не согласимся»: Лавров объяснил, почему немедленное перемирие невозможно

kremlin.ru

Россия откажется от очередного прекращения огня в зоне украинского конфликта, если у Москвы не будет полной ясности о последующих событиях. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам совместного заседания ОДКБ.

По его словам, призывы европейских лидеров к немедленной паузе преследуют геополитические цели, включая возможное размещение стабилизационных сил ЕС на подконтрольных Киеву территориях. В качестве примера министр привел маневры в Польше, где отрабатывается сценарий ввода контингента. Кроме того, Москва настаивает на предварительном согласовании архитектуры безопасности, а не на обсуждении ее параметров после перемирия.

– Выходить на очередное перемирие, на очередное прекращение огня, как бы это ни называть, не понимая, что будет дальше, мы на это не согласимся, – отметил глава МИД.

Дополнительным фактором риска Лавров назвал потенциальные удары по объектам союзников по ОДКБ. Для минимизации таких угроз участники встречи подготовили решения по укреплению противовоздушной обороны и авиационных сил, которые передадут на утверждение главам государств.

Напомним, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби, нацеленные на обеспечение долгосрочного мира, продлятся два дня: 10 и 11 ноября.