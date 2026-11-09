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·Политика·Алексей Новиков

Российская делегация вылетела в Абу-Даби на переговоры с Украиной и США

Российскую сторону возглавит Владимир Мединский.
Самолет

Российская делегация направилась в Абу-Даби для участия в трехсторонних переговорах с представителями США и Украины.

– Российская делегация вылетела в Абу-Даби, – цитирует источника ТАСС.

Стоит также отметить, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в комментарии RTVI, что на трехсторонних переговорах России, Украины и США в Абу-Даби не будут обсуждать тему редкоземельных металлов.

Напомним, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине состоятся 10 и 11 ноября в Абу-Даби. Делегацию РФ возглавит помощник президента Владимир Мединский, украинскую сторону представит руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

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·Политика·Алексей Новиков

Российская делегация вылетела в Абу-Даби на переговоры с Украиной и США

Российскую сторону возглавит Владимир Мединский.
Самолет

Российская делегация направилась в Абу-Даби для участия в трехсторонних переговорах с представителями США и Украины.

– Российская делегация вылетела в Абу-Даби, – цитирует источника ТАСС.

Стоит также отметить, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в комментарии RTVI, что на трехсторонних переговорах России, Украины и США в Абу-Даби не будут обсуждать тему редкоземельных металлов.

Напомним, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине состоятся 10 и 11 ноября в Абу-Даби. Делегацию РФ возглавит помощник президента Владимир Мединский, украинскую сторону представит руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

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Рубрика - Политика