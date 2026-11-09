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·Общество·Мария Филимонова

Под Омском простятся с погибшим на СВО бойцом

Военнослужащий погиб при выполнении специальных задач в конце прошлого года.
Свеча_смерть

В Омской области простятся с бойцом Маратом Ткачуком, погибшим в ходе специальной военной операции. О гибели военного сообщили в администрации Новоомского сельского поселения.

Уточняется, что местный житель погиб 24 декабря 2025 года при выполнении боевых задач.

– Исполняя свой долг, наш земляк показал пример мужества и проявил себя как настоящий защитник Родины. Светлая память Марату Темирбулатовичу, он навсегда останется в сердцах родных, близких, друзей и земляков, – выразили соболезнования в администрации поселения.

Траурная церемония прощания и митинг пройдут сегодня, 9 ноября, в 11:00 на площади перед сельским Домом культуры в поселке Новоомском. Похоронят бойца на кладбище в селе Троицком.

1980

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·Общество·Мария Филимонова

Под Омском простятся с погибшим на СВО бойцом

Военнослужащий погиб при выполнении специальных задач в конце прошлого года.
Свеча_смерть

В Омской области простятся с бойцом Маратом Ткачуком, погибшим в ходе специальной военной операции. О гибели военного сообщили в администрации Новоомского сельского поселения.

Уточняется, что местный житель погиб 24 декабря 2025 года при выполнении боевых задач.

– Исполняя свой долг, наш земляк показал пример мужества и проявил себя как настоящий защитник Родины. Светлая память Марату Темирбулатовичу, он навсегда останется в сердцах родных, близких, друзей и земляков, – выразили соболезнования в администрации поселения.

Траурная церемония прощания и митинг пройдут сегодня, 9 ноября, в 11:00 на площади перед сельским Домом культуры в поселке Новоомском. Похоронят бойца на кладбище в селе Троицком.

1980
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Рубрика - Общество