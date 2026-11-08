Омский робот «Омич-2» «пашет» на СВО

Скрин: Минобороны РФ

Наземные робототехнические комплексы «Омич-2» применяются бойцами подразделения беспилотных систем группировки войск «Центр» на Днепропетровском направлении СВО. Об этом сообщило Минобороны России.

Машина способна перевозить грузы массой до 500 килограммов. Управлять комплексом можно как удаленно, так и при участии оператора.

В оборонном ведомстве отметили, что робот помогает доставлять на передовую боеприпасы, медикаменты и продукты питания. Только за один из периодов боевой работы комплекс доставил порядка 400 килограммов различных грузов.

Помимо снабжения, «Омич-2» задействуется для эвакуации техники переднего края с линии боевого соприкосновения», – отметили в Минобороны.

Комплекс «Омич» был разработан в Омске при поддержке «Кулибин-клуба» «Народного фронта». Машина перевозит более 500 килограммов, буксирует прицеп массой до тонны и вытаскивает застрявшую технику. Гусеничное шасси преодолевает водные преграды глубиной до метра и уверенно работает на бездорожье, а запас хода превышает 30 километров.

Проект с самого начала поддерживает губернатор Виталий Хоценко, помощь в работах оказывает региональный Минпромторг.