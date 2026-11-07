В Омской области открыли мемориальную доску погибшему на СВО следователю

Фото: vk.ru/suskomsk

В Омской области открыли мемориальную доску Денису Понуровскому – ветерану следственных органов, бывшему сотруднику следственного управления СК РФ по Омской области, погибшему в зоне проведения специальной военной операции.

Понуровский служил в органах прокуратуры и Следственном комитете 20 лет – с декабря 2002 по ноябрь 2022 года. Ему поручали расследование уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности и против государственной власти. Он был почетным сотрудником Следственного комитета Российской Федерации.

В ноябре 2022-го Понуровского призвали на военную службу. Он был дважды ранен, а 9 мая 2026 года погиб при выполнении задания. Приказом председателя Следственного комитета РФ омича посмертно наградили медалью «Доблесть и отвага» – награду передали вдове Ольге Золотаревой.

Фото: vk.ru/suskomsk

На открытии доски собрались руководство и сотрудники следственного управления по Омской области, ветераны следственных органов, кадеты и родные Понуровского. Присутствовала и руководитель омского филиала фонда «Защитники Отечества» Наталья Чайка. Доску открыли руководитель омских следователей Виталий Батищев и вдова бойца.