Слепого лебедя с юга Омской области решили выпустить в дикую природу

Фото: vk.ru/omsk_vk

Специалисты Управления по охране животного мира, подведомственного министерству природных ресурсов и экологии Омской области, приняли решение выпустить в дикую природу лебедя, обнаруженного на берегу водоема в Черлаке. За судьбу птицы переживают многие омичи.

– Лебедь был доставлен для осмотра к ветеринарным специалистам. Ветеринары провели тщательный осмотр птицы, оценили ее общее состояние и самочувствие. По результатам обследования было установлено, что лебедь здоров, не имеет видимых повреждений и не нуждается в дополнительном лечении или реабилитации. Убедившись, что состояние птицы позволяет ей самостоятельно существовать в дикой природе, специалисты приняли решение вернуть лебедя в его естественную среду обитания, – говорится в комментарии Минприроды, заключенном в паблике «Омск ВК».

Неравнодушные жители не поняли этого решения специалистов. Люди утверждают, что птица слепая и поэтому нуждается в заботе. Они намерены обратиться в областную станцию юннатов, Большереченский зоопарк и страусиную ферму под Омском, чтобы пристроить лебедя. Ранее принять птицу отказались клиника «ВетЭкзотик», природный парк «Птичья гавань» и детский экоцентр на улице Маршала Жукова.

Фото: vk.ru/omsk_vk

Добавим, что сегодня в районе Южного моста на окраине Омска был замечен еще один лебедь, у которого, по утверждению очевидцев, проблемы с крылом.

– На Иртыше недалеко от Южного моста напротив Троицкого плавает лебедь. Кажется, что у него проблема с крылом. Погибнет же, – беспокоится жительница города. – Сыновья его сегодня видели, и неделю назад он уже там плавал. Сегодня клин пролетал, он к ним не полетел.

Судя по всему, специалистам Управления по охране животного мира придется везти к ветеринарам и этого лебедя.