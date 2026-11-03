Гуси устроили ночное перестроение в небе над Омской областью

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Инспектор отдела охотничьего хозяйства Называевского района поделился кадрами ночного перелета белолобых гусей. На видео видно, как огромная стая движется в темноте и в какой-то момент слаженно меняет построение. Со стороны это напоминает автомобили, которые перестраиваются на дороге.

– В стае, летящей клином, две птицы по какой-то причине выбились из общего строя. Однако ненадолго, остальные гуси, «раздвинувшись», впустили их обратно в клин, что говорит о сложной социальной структуре и врожденной дисциплине в гусиных стаях, – заявили в ведомстве.

Клиновидное построение помогает птицам преодолевать большие расстояния с меньшими затратами энергии. Каждый гусь использует воздушные потоки, которые создают взмахами крыльев летящие впереди сородичи. Благодаря этому скорость всей стаи увеличивается на 50–70 %, а птицы меньше устают во время перелета.

– Если гусь выбивается из стаи, он подает сигнал, чтобы его подождали. Вожак в ответ немного сбавляет скорость, меняя угол тела, пока отставший не вернется в строй. В случае с двумя птицами из видео стая, вероятно, отреагировала на их сигналы, перестроившись и позволив им занять свои места. У перелетных птиц существует и своеобразное «правило взаимовыручки» – если одна из них ослабевает, с ней могут остаться 2–3 сильные особи, чтобы поддержать ее, – добавили специалисты.

Белолобый гусь широко распространен в Северном полушарии и относится к наиболее обычным видам диких гусей. Узнать его можно по характерному белому пятну у основания клюва, которое переходит на лоб, и темным поперечным полосам на брюхе. Летом птицы гнездятся в тундре, а на зимовку отправляются в Западную Европу.

В Омской области белолобые гуси регулярно встречаются во время весенней и осенней миграций и представляют интерес для охотников. При этом их перелетные маршруты могут растягиваться на тысячи километров. Так, птиц, окольцованных в Нидерландах, впоследствии обнаруживали в Называевском районе. Расстояние между этими точками превышает 4 тыс. километров.

Напомним, ранее сообщалось, что в Омской области заметили редкого седого гостя.