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·Общество·Алексей Новиков

Гуси устроили ночное перестроение в небе над Омской областью

Огромная стая слаженно сменила построение прямо во время перелета.
Гусь

Инспектор отдела охотничьего хозяйства Называевского района поделился кадрами ночного перелета белолобых гусей. На видео видно, как огромная стая движется в темноте и в какой-то момент слаженно меняет построение. Со стороны это напоминает автомобили, которые перестраиваются на дороге.

– В стае, летящей клином, две птицы по какой-то причине выбились из общего строя. Однако ненадолго, остальные гуси, «раздвинувшись», впустили их обратно в клин, что говорит о сложной социальной структуре и врожденной дисциплине в гусиных стаях, – заявили в ведомстве.

Клиновидное построение помогает птицам преодолевать большие расстояния с меньшими затратами энергии. Каждый гусь использует воздушные потоки, которые создают взмахами крыльев летящие впереди сородичи. Благодаря этому скорость всей стаи увеличивается на 50–70 %, а птицы меньше устают во время перелета.

– Если гусь выбивается из стаи, он подает сигнал, чтобы его подождали. Вожак в ответ немного сбавляет скорость, меняя угол тела, пока отставший не вернется в строй. В случае с двумя птицами из видео стая, вероятно, отреагировала на их сигналы, перестроившись и позволив им занять свои места. У перелетных птиц существует и своеобразное «правило взаимовыручки» – если одна из них ослабевает, с ней могут остаться 2–3 сильные особи, чтобы поддержать ее, – добавили специалисты.

Белолобый гусь широко распространен в Северном полушарии и относится к наиболее обычным видам диких гусей. Узнать его можно по характерному белому пятну у основания клюва, которое переходит на лоб, и темным поперечным полосам на брюхе. Летом птицы гнездятся в тундре, а на зимовку отправляются в Западную Европу.

В Омской области белолобые гуси регулярно встречаются во время весенней и осенней миграций и представляют интерес для охотников. При этом их перелетные маршруты могут растягиваться на тысячи километров. Так, птиц, окольцованных в Нидерландах, впоследствии обнаруживали в Называевском районе. Расстояние между этими точками превышает 4 тыс. километров.

Напомним, ранее сообщалось, что в Омской области заметили редкого седого гостя.

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·Общество·Алексей Новиков

Гуси устроили ночное перестроение в небе над Омской областью

Огромная стая слаженно сменила построение прямо во время перелета.
Гусь

Инспектор отдела охотничьего хозяйства Называевского района поделился кадрами ночного перелета белолобых гусей. На видео видно, как огромная стая движется в темноте и в какой-то момент слаженно меняет построение. Со стороны это напоминает автомобили, которые перестраиваются на дороге.

– В стае, летящей клином, две птицы по какой-то причине выбились из общего строя. Однако ненадолго, остальные гуси, «раздвинувшись», впустили их обратно в клин, что говорит о сложной социальной структуре и врожденной дисциплине в гусиных стаях, – заявили в ведомстве.

Клиновидное построение помогает птицам преодолевать большие расстояния с меньшими затратами энергии. Каждый гусь использует воздушные потоки, которые создают взмахами крыльев летящие впереди сородичи. Благодаря этому скорость всей стаи увеличивается на 50–70 %, а птицы меньше устают во время перелета.

– Если гусь выбивается из стаи, он подает сигнал, чтобы его подождали. Вожак в ответ немного сбавляет скорость, меняя угол тела, пока отставший не вернется в строй. В случае с двумя птицами из видео стая, вероятно, отреагировала на их сигналы, перестроившись и позволив им занять свои места. У перелетных птиц существует и своеобразное «правило взаимовыручки» – если одна из них ослабевает, с ней могут остаться 2–3 сильные особи, чтобы поддержать ее, – добавили специалисты.

Белолобый гусь широко распространен в Северном полушарии и относится к наиболее обычным видам диких гусей. Узнать его можно по характерному белому пятну у основания клюва, которое переходит на лоб, и темным поперечным полосам на брюхе. Летом птицы гнездятся в тундре, а на зимовку отправляются в Западную Европу.

В Омской области белолобые гуси регулярно встречаются во время весенней и осенней миграций и представляют интерес для охотников. При этом их перелетные маршруты могут растягиваться на тысячи километров. Так, птиц, окольцованных в Нидерландах, впоследствии обнаруживали в Называевском районе. Расстояние между этими точками превышает 4 тыс. километров.

Напомним, ранее сообщалось, что в Омской области заметили редкого седого гостя.

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Рубрика - Общество