В Омской области намечается еще одна волна мощного похолодания

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В Омскую область спешит настоящая зима. По прогнозу сервиса визуализации погоды Ventusky, уже примерно через неделю температура в регионе может опуститься до –15 градусов.

Середина ноября принесет в Омскую область заметное похолодание. Вечером 11 ноября часть региона окажется во власти холодного циклона. Перед его приходом ожидается сильный снегопад. К 21:00 на севере области температура опустится до –10 градусов, а в Омске будет около –4. В ночь на 12 ноября морозы усилятся – местами воздух остынет до –15 градусов.

В последующие дни холодная погода распространится на всю Омскую область. Уже к вечеру 13 ноября морозы установятся во всем регионе, а в Омске столбики термометров покажут около –10 градусов.

Затем морозная погода задержится в области еще на несколько дней. В выходные, 14 и 15 ноября, даже днем температура будет держаться в пределах от –8 до –10 градусов.

Похолодание продолжит усиливаться в ночь на 16 ноября. На юге Омской области температура может опуститься до –18 градусов. Днем по региону ожидается от +6 до –8 градусов.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали потепление в Омске в начале ноября.