В центре Омска хотят открыть ночной каток

Фото: Пресс-служба «Газпром нефти»

Обновленный спортивно-концертный комплекс имени Виктора Блинова предложит омичам новые форматы досуга, помимо концертов и матчей. Об этом сообщила исполнительный директор хоккейного клуба «Авангард» Мария Маркарян.

По словам представителя клуба, площадка обладает высокой функциональностью и привлекательной ценовой политикой. Возрожденный комплекс вместимостью 5 тысяч человек закрыл дефицит подобных пространств в городе, поэтому администрация намерена активно развивать новые направления. В планах руководства – организация ночных массовых катаний и экскурсионных форматов.

– Будем развивать форматы. Мы планируем сделать ночное массовое катание. Хотим также попробовать экскурсионный формат, – рассказала Маркарян.

Особое внимание также уделяется прилегающей территории. Как отметила Маркарян, спорткомплекс вместе со сквером «Сердце Омска» рассматривается как единый кластер, в благоустройство которого вложили много сил и который должен работать как единое целое.

– Очень много было сил вложено в то, чтобы благоустроить территорию вокруг СКК, конечно, мы хотим, чтобы территория стала местом притяжения для Омска, не просто сквером, – заявила исполнительный директор клуба.

Ранее сообщалось, что зимой на территории сквера «Сердце Омска» заработает каток, дополняя инфраструктуру всего обновленного комплекса.