Весна берет свое: в Омске массово закрываются ледовые катки

Теплая погода вынудила спортивные площадки города досрочно завершить зимний сезон.

Фото: t.me/vokrugsvetapark

В Омске началось массовое закрытие открытых ледовых площадок. Одним из первых о завершении сезона объявил стадион «Юность», где вчера прошли финальные заезды. Представители спорткомплекса поблагодарили посетителей и пригласили их вернуться на лед уже в новом зимнем сезоне.

– Уважаемые посетители, сообщаем вам, что сезон массовых катаний на катке стадиона «Юность» завершился, – рассказали представители стадиона.

Сложные погодные условия внесли коррективы в работу и других популярных площадок. Так, из-за потепления еще 13 марта был вынужден приостановить работу открытый каток «Красная звезда».

Также закрылся каток в парке «Вокруг света» на «Зеленом острове». Администрация планировала организовать прощальные катания в это воскресенье, 15 марта, однако аномальное тепло заставило принять экстренное решение о закрытии уже сегодня.

– К сожалению, весна берет свое... Друзья, у нас не самые приятные новости. Из-за резкого потепления лед начал таять, и поддерживать его в безопасном и качественном состоянии стало невозможно. С сегодняшнего дня каток прекращает свою работу, – рассказали в парке.

Вместе с катком была отменена и запланированная на вечер развлекательная программа у медиарубки.