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В России нашли новую угрозу традиционным ценностям – ей оказалась пицца. Запретить продажу популярного блюда предложил глава ФПБК Виталий Бородин, усмотревший в нем инструмент иностранного влияния.

– Вы только вдумайтесь! Тысячу лет наши бабушки пекли пироги, а теперь нам продают итальянскую лепешку с кетчупом. Напомню, что Италия находится в списке недружественных государств и поставляет оружие киевскому режиму. Это никакая не «просто еда», а мягкая сила в картонной коробке. Сначала пицца, потом Хэллоуин, и вот ребенок не может назвать ни одного русского блюда, – заявил глава Федерального проекта в своем телеграм-канале.

Кроме того, Бородин предложил исключить пиццу из меню образовательных учреждений, а в сфере общепита ввести ограничения на иностранные названия. В частности, он потребовал дублировать на русском такие слова и обозначения, как «пиццерия», «пепперони» и «папа Джонс». По его мнению, их использование нарушает закон о государственном языке и оказывает негативное влияние на молодежь.

Напомним, ранее сообщалось, что после резонансного корпоратива в честь 30-летия ТД «Шкуренко» Бородин обвинял известного омского бизнесмена Виктора Шкуренко в пропаганде ЛГБТ* и написал на него донос.

* «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ.