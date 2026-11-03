Затягивать не будут: у СКК им. Блинова в Омске откроют каток с ледяными скамейками

Фото: Omskinform.ru

Предстоящей зимой в сквере «Сердце Омска» снова обустроят каток, несмотря на прошедшее обновление территории. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной 40-летию СКК имени Блинова, рассказала директор комплекса Дарья Шалда.

Отвечая на вопрос «Омск-информа», она сообщила, что специалисты уже приступили к первому этапу работ на волейбольной площадке, где формируется основа будущего ледового покрытия. Как только в городе установится устойчивая морозная погода, объект сразу откроют для всех желающих.

– Мы на самом деле уже начали формировать каток на месте волейбольной площадки. Затягивать с ним не будем, откроем двери для всех желающих и выкатим коньки, как только установится благоприятная для этого погода, – заявила Шалда.

По ее словам, после завершения благоустройства на территории хватит места для обустройства катка и всей сопутствующей инфраструктуры. Изначально при разработке концепции сквера закладывалось его всесезонное использование, где каток выступает главной особенностью пространства в зимний период.

– Изначально, когда формировалась концепция сквера, первым был зимний период в том году, далее это все переходило на летний. Летом уже та концепция, которая реализована, подразумевала постоянное использование в зимний период катка. И это одна из фишек данной локации. Зимой там всегда предусматривается каток, – рассказала директор СКК им. Блинова.

Помимо основной площадки, для посетителей подготовят специальные дорожки для свободного катания. На локации также предусмотрят и другие удобства: омичи смогут заехать в зону с горячими напитками прямо на коньках или отдохнуть на специально изготовленных ледяных скамейках. В администрации объекта отметили, что очень ждут наступления настоящих морозов, чтобы запустить площадки.

Напомним, что впервые данный каток приняли в эксплуатацию прошлой зимой, когда самого сквера «Сердце Омска» на этой территории еще не существовало. По подсчетам «Омск-информа», тогда этот ледовый объект оказался одним из самых дорогих в городе.