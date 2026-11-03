На Левобережье Омска открыли парк с ценником в 134 миллиона

В Омске завершили первый этап благоустройства парка Драверта, расположенного на Левобережье. Новое общественное пространство между улицами Шаронова и Омского Авангарда уже открыли для прогулок. Как сообщили в региональном минстрое, по поручению губернатора Виталия Хоценко в области также занимаются комплексным благоустройством новых микрорайонов.
– Первый этап благоустройства нового общественного пространства между улицами Шаронова и Омского Авангарда завершен, территория уже открыта для прогулок. Парк формируется как часть единой среды микрорайона Кварталы Драверта, который реализуется федеральным девелопером «Брусника» в рамках масштабного инвестиционного проекта, – заявили в ведомстве.
К настоящему времени на территории уже появились основные элементы будущего парка, общая площадь которого составит почти 7 га. К ноябрю 2026 года здесь проложили пешеходные и велосипедные дорожки, оборудовали амфитеатр и смотровую площадку, установили прогулочный мостик. Кроме того, пространство украсили малыми архитектурными формами, высадили крупномерные деревья и многолетние растения.
– Особую выразительность пространству придает арт-объект в честь Петра Драверта. Это трехметровая композиция из архитектурного бетона, эрклеза и мозаики из смальты. Она отсылает к научной работе Драверта в области геологии и минералогии, – добавили в министерстве.
При этом проект предусматривает не только создание прогулочной инфраструктуры, но и сохранение природных особенностей территории. В частности, здесь решили не выравнивать естественный рельеф: для этого предусмотрены модульные тротуары, которые адаптируются к перепадам высот. Еще одним элементом благоустройства станет система зонированного освещения. Она сделает парк комфортным и безопасным для прогулок даже в темное время суток.
Все работы девелопер финансирует самостоятельно. На благоустройство парка планируют направить 134 млн рублей. Из этой суммы 34 млн рублей уже потратили на реализацию первого этапа.
Напомним, ранее сообщалось, что в Омске откроют каток с ледяными скамейками.