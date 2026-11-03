На Левобережье Омска открыли парк с ценником в 134 миллиона

Фото: Министерство строительства и архитектуры Омской области

В Омске завершили первый этап благоустройства парка Драверта, расположенного на Левобережье. Новое общественное пространство между улицами Шаронова и Омского Авангарда уже открыли для прогулок. Как сообщили в региональном минстрое, по поручению губернатора Виталия Хоценко в области также занимаются комплексным благоустройством новых микрорайонов.

– Первый этап благоустройства нового общественного пространства между улицами Шаронова и Омского Авангарда завершен, территория уже открыта для прогулок. Парк формируется как часть единой среды микрорайона Кварталы Драверта, который реализуется федеральным девелопером «Брусника» в рамках масштабного инвестиционного проекта, – заявили в ведомстве.

К настоящему времени на территории уже появились основные элементы будущего парка, общая площадь которого составит почти 7 га. К ноябрю 2026 года здесь проложили пешеходные и велосипедные дорожки, оборудовали амфитеатр и смотровую площадку, установили прогулочный мостик. Кроме того, пространство украсили малыми архитектурными формами, высадили крупномерные деревья и многолетние растения.

– Особую выразительность пространству придает арт-объект в честь Петра Драверта. Это трехметровая композиция из архитектурного бетона, эрклеза и мозаики из смальты. Она отсылает к научной работе Драверта в области геологии и минералогии, – добавили в министерстве.

При этом проект предусматривает не только создание прогулочной инфраструктуры, но и сохранение природных особенностей территории. В частности, здесь решили не выравнивать естественный рельеф: для этого предусмотрены модульные тротуары, которые адаптируются к перепадам высот. Еще одним элементом благоустройства станет система зонированного освещения. Она сделает парк комфортным и безопасным для прогулок даже в темное время суток.

Все работы девелопер финансирует самостоятельно. На благоустройство парка планируют направить 134 млн рублей. Из этой суммы 34 млн рублей уже потратили на реализацию первого этапа.