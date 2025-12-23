Каток у СКК Блинова стал одним из самых дорогих в Омске

Час катания для одного взрослого с прокатом коньков обойдется в 450-650 рублей.

Фото: t.me/omskiyavangard

Вчера, 22 декабря, около СКК имени Блинова в Омске открылся новый каток. Как стало известно «Омск-информу», он работает ежедневно с 11:00 до 22:30.

Расписание сеансов:

11:00 — 12:00;

12:30 — 13:30;

14:00 — 15:00;

15:30 — 16:30;

17:00 — 18:00;

18:30 — 19:30;

20:00 — 21:00;

21:30 — 22:30.

Выход на лед в будни до 17:00 обойдется в 250 рублей. Для школьников, студентов, пенсионеров и многодетных — 150 рублей. Дети 3-7 лет могут кататься бесплатно, но в сопровождении взрослого. С 17:00 катание подорожает до 350 и 200 рублей.

В выходные до 16:00 выход на лед будет стоить 350 и 150 рублей. После 16:00 — 400 и 200 рублей.

Прокат коньков в будни обойдется в 200 рублей, в выходные — 250 рублей.

То есть один взрослый может покататься в первой половине буднего дня за 450 рублей, а в выходной вечером — за 650 рублей. «Омск-информ» сравнил эти суммы с ценами на других катках. Чуть дороже катание обойдется только в парке «Вокруг света» на «Зеленом острове». Там за час одному взрослому придется отдать 500-650 рублей в зависимости от времени и дня недели.