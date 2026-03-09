В Омске закрывается популярный каток

Он проработает до конца недели.

Фото: t.me/vokrugsvetapark

С приходом весеннего тепла открытые катки Омска начинают постепенно прекращать работу. Одним из первых о завершении сезона сообщил каток на территории парка «Вокруг света». Он будет закрыт с 15 марта.

– Именно в этот день зима окончательно передаст свои права весне. У вас осталось всего несколько дней, чтобы запрыгнуть в последний вагон уходящей зимы! – сообщили в пресс-службе парка.

До даты закрытия каток продолжает работать в обычном режиме: по будням с 12:00 до 22:00, а в выходные и праздничные дни – с 11:00 до 22:00.

Детский билет обойдется в 150–200 рублей, а взрослый – в 250–350 рублей.